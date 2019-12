Alter Brief kommt unter den Hammer

Der Absender des Briefes, der am 23. Mai 1843 in «Wezikon» aufgegeben wurde und an den Dürnter Gemeindeammann Zangger ging, setzte auf eine absolute Novität: die Briefmarke. In England wurde 1840 die erste Briefmarke ausgegeben. Der Kanton Zürich war 1843 weltweit die zweite Region, in der Marken zum Einsatz kamen.

2000 Franken statt 6 Rappen