Trotz Regenwetter kamen sie alle

Sie liessen sich den Spass auch durch Dauerregen nicht verderben: die Besucherinnen und Besucher am zweiten Tag des Uster Märts. Viele, die hier aufgewachsen und mittlerweile weggezogen sind, kommen extra für den Traditionsanlass zurück in die Stadt. Und für die, die hier leben, ist der Uster Märt sowieso ein Fixpunkt in der Jahresplanung.