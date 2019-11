Adventsdorf eröffnet

Das Adventsdorf in Wetzikon hat heute Donnerstagabend eröffnet Die Geschichte des Dorfes beginnt im Advent 2017 auf dem Leueplatz mit einem Glühweinhüttli. Im darauffolgenden Jahr boten die Verantwortlichen erstmals mit mehreren Markthütten ein abwechslungsreiches Programm mit vielen selbsthergestellten Produkten und Adventsartikeln sowie feinen Köstlichkeiten an. Dort trifft man sich am Feierabend zu einem Schwatz mit Bekannten und lässt sich mit feinen Köstlichkeiten verwöhnen.