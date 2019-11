Von der Kunst an der Stange zu tanzen

Am Wochenende haben sich die besten Pole-Dance-Künstler aus Italien, Deutschland, Polen, Slowenien, Frankreich, Ukraine, Russland und natürlich der Schweiz in der Aula der Kantonsschule Wetzikon zur «Pole Action Competition 2019» getroffen.

In verschiedenen Kategorien traten die Küstlerinnen und auch Künstler gegeneinander an. In der «Kategorie Pole Art» (siehe Fotos) werden Kunststücke an der Stange mit Tanzelementen am Boden, mit Kostümen und mit Bühnenelementen kombiniert.

Mit und ohne Highheels