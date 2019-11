Diese Stars waren an der Laureus Night in Dübendorf

Schwingerkönig Christian Stucki war in seinen weissen Sneakern sichtlich wohl. «Ich wäre dafür, das gleich in den Knigge aufzunehmen. Roter Teppich: Immer mit Sneakers.» So wie Stucki ging es den meisten Prominenten aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Sport, die am Samstagabend in Dübendorf über den roten Teppich schritten.

Die Wahl des Schuhwerks war denn von den Veranstaltern der Laureus World Sports Awards unter dem Motto «Sneakers for Good» vorgegeben. Die meisten hielten sich daran und waren begeistert.

Das sagen die Stars auf dem roten Teppich