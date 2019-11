«Es war cool, mit dem Velo in den Ausgang zu fahren»

Er war im Sommer mit Abstand der Jüngste am Ustermer Kulturgelage, dem Stelldichein der städtischen Kulturszene. Mit kurzen Slam-Poetry-Auftritten gab der 22-jährige Jonas Balmer dort der Diskussion rund um das künftige Kulturleitbild der Stadt einen Rahmen (siehe Box). Und er wurde am Schluss – sozusagen als Repräsentant der Ustermer Jugend – gefragt: Was muss die Stadt tun, damit sich mehr Jugendliche an der kulturpolitischen Diskussion beteiligen? Die Antwort des Ustermers war klar: «Man müsste die Jungen halt fragen.»