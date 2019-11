Grüne Turnschuhe, schwarze Zöpfchen und Alltagsrassismus

Eines Tages rennt Yeshi plötzlich weg. Sie rennt über Hügel, vorbei an Weihern, durch Wälder, bis sie aus der grossen Stadt in ihr altes Dorf kommt. Yeshi, das ist die zehnjährige Protagonistin im ersten Kinderbuch der Autorin Gabriela Kasperski, die lange in Mönchaltorf lebte und bisher Krimis geschrieben hat. Das Dorf – es könnte Mönchaltorf sein. Die Stadt, in der Yeshi mit ihrer Mutter gezogen ist, nachdem sich die Eltern getrennt haben, ist wohl Zürich.