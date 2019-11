Lichterlöschen in Gossau

Kaum ist Halloween vorbei, kommen die Räbeliechter. So warteten am Samstagabend viele Kinder in Gossau auf das Lichterlöschen. Zuvor hatten die Kinder noch einige Lieder gesungen. Danach folgte die musikalische Darbietung des Musikvereins.

Gespannt sahen sehr viele Kinderaugen dann zu, wie die Tambouren an die vorderste Front drängten und sich die Fackelträger dahinter in die Reihe stellten. Erst dann nahmen die leuchtenden Räben zu, die von den Kindern und Erwachsenen gehalten wurden. Endlich erlosch das Licht und der Takt der Tambouren gab den Schritt an und die Fackelträger erhellten den Weg Richtung Ametsbergwald.