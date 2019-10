Wieso wurde der Nussbaum gefällt?

24 Bäume. So viele werden im Zuge der Neugestaltung des «Wagi-Dörfli» bepflanzt. Gesamtleiter Andreas Dürst hat eine Liste erstellt, in der auch die etwa 190 Büsche, die neu hinzukommen, aufgeführt sind. Er ist am Tag der Grundsteinlegung für das Projekt «Dihei» gut vorbereitet, um der Kritik zu begegnen, die eine Gruppe von Anwohnerinnen und Anwohnern letzte Woche in einem Leserbrief im ZO/AvU geäussert hat.