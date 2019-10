Stelldichein der Vieh-Prominenz auf dem Industrie-Areal

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

An der Viehschau in Egg am Samstag, 21.Oktober 2017, wurden über 100 Kühe gezeigt. Mirjam Müller (jam)

Viehschau in Egg, Samstag 21.Oktober 2017 Mirjam Müller (jam)

Viehschau in Egg, Samstag 21.Oktober 2017 Mirjam Müller (jam)

Viehschau in Egg, Samstag 21.Oktober 2017 Mirjam Müller (jam)