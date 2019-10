«Jenny» ist die Schönste

Am Samstagnachmittag wurde an der Viehschau in Bäretswil die Miss Bäretswil gekürt. Die Leihenjury, die dieses Jahr vom Gewerbeverein gestellt wurde, entschied sich für «Jenny» die von Saskia Schoch präsentiert wurde.

Nebst der Vieprämierung gab es einen gutbesuchten Bauernmarkt. Aber auch an die kleinsten Teilnehmer wurde gedacht: Es gab einen Streichelzoo und Kälberwettbewerb für Kinder. Weiter gab es eine Ausstellung zu Milch- und Mutterkühen zu bestaunen. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt dank Grill- und Festwirtschaft und einer Bar am Abend.