Sebastian Bohren begeistert Publikum

Die Konzertreihe «Klassik im Schloss» startete am Sonntag in Uster in die Herbstsaison. Sie wird von Miranda de Miguel geleitet. Der mit 50 Plätzen ausgestsattete Rittersaal im Schloss war beinahe bis auf den letzten Platz besetzt. Alle zwei Wochen treten professionelle Musiker allein oder in kleinen Formationen im Rittersaal des Schlosses Uster auf. Der Winterthurer Violinist Sebastian Bohren machte den Auftakt. Er spielte Auszüge aus den Werken Bachs. Wie bei jedem Konzert wurde im Anschluss auf der Schlosszinne ein Glas Wein und ein kleiner Apéro offeriert.

Die Herbstkonzerte finden in den nächsten beiden Monaten an insgesamt vier Sonntagnachmittagen statt. Am 27. Oktober spielt der Klarinettist Fidelis Edelmann, am 10. November die Cellistin Cecilia Garcia mit der Pianistin Marija Wüthrich und am 24. November der Gitarrist Panos Megarchiotis mit der Cellistin Ioanna Seira.