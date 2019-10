«Ich bin ja gar nicht so dumm»

«Frau Rieger, ich habe Ihnen ein kleines Geschenk mitgebracht.» Im Pflegezentrum Im Grund, in der geschützten Abteilung für Menschen mit Demenz, setzt sich Marceline Ingenhoest neben neben eine weisshaarige Frau, die in einem roten Ohrensessel sitzt, die Hände im Schoss gefaltet. Volksmusik plätschert aus der Stereoanlage, im Hintergrund schreit ein Mann. An einem grossen Tisch sind einige Patientinnen noch beim Frühstück. Frau Rieger* öffnet die Schleife des Geschenks. Es kommt ein A4-Blatt hervor, darauf ein kleines Foto und ein Text.