Über 800 Leute sahen turnende Berufsleute

Nur kurze Zeit nach der Turnfestsaison steht bei der Turnerfamilie von Gossau jeweils eine weitere grosse Veranstaltung an – das Chränzli. Am letzten Wochenende im September wird jeweils vor heimischem Publikum geturnt. Damit gehören die Gossauer zu den Ersten in der Region überhaupt.

«Festhütte bebte»

«Die Festhütte von Gossau bebte und die Stimmung war fantastisch», betonte Daniela Sieber, Präsidentin des Organisationskomitees. Gleich alle drei Vorstellungen, an zwei Abenden und eine am Nachmittag, waren restlos ausverkauft. Über 800 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten das abwechslungsreiche Programm sehen.

Präsentiert wurde eine ganze Palette von Berufen: Maler, Bergarbeiter, Reporter, Skilehrer, Floristinnen und sogar Heidis Models waren in der Altrüti anzutreffen. Selbst die Zahnfee kam vorbei. Zusätzlich waren Ärzte, eine Cabin Crew, Kaminfeger und sogar die Berufsfeuerwehr vor Ort. Letztere stellte ihr Können allerdings nur auf der Bühne unter Beweis.

«Die Vereine blicken freuen sich immer wieder, mit diesem turnerischen Highlight als ganze Turnerfamilie mit rund 300 Turnerinnen und Turnern der Dorfbevölkerung und allen, die sie unterstützen, etwas zurückzugeben», hielt Sieber fest.