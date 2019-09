«Schwiizer Abig» statt Uster Bräu

Ein bisschen Lokalbezug muss am Oktoberfest in Uster dann doch sein – auch wenn der Anlass bekanntlich aus München importiert wurde. Und so gibt es am Ustermer Oktoberfest dieses Jahr zum ersten Mal einen «Schwiizer Abig». Die Organisatoren nennen ihn auf ihrer Website ein «Kontrastprogramm». Edelweisshemden statt Lederhosen, Fondue statt Brezn also. Schunkeln und auf den Bänken tanzen werden die Besucherinnen und Besucher wohl trotzdem. Und Bier trinken.