«Ich wurde angespuckt, weil ich weiss bin – und fand das gut»

Dass Silvia Sturzenegger-Post ein Faible für Afrika hat, merkt man bereits nach wenigen Schritten durch ihre Wohnung in Fehraltorf. An den Wänden hängen Wandteppiche mit bunten Mustern, in den Regalen stehen Bilder mit Postkartensujets aus Senegal, Ghana oder São Tomé und auf dem Balkon baumeln zahlreiche orientalische Hängelampen von der Decke. Die vielen Souvenirs erzählen jedoch nicht die Geschichte eines ewigen Lebens mit gepackten Koffern.