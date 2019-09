Der Blick hinter die Feuerwand

Jeder Mensch wird unweigerlich mit dem Thema Tod konfrontiert. Zwar wissen viele, wie sie bestattet werden wollen und welche Art des Begräbnisses sie sich wünschen, die wenigsten jedoch haben eine konkrete Vorstellung, was mit dem Leichnahm zwischen dem Todeszeitpunkt und dem Begräbnis passiert. Informationen, was sich bei einer Feuerbestattung abspielt, konnten sich jetzt zahlreiche Interessierte während des Tages der offenen Tür des Krematoriums Rüti aneignen. Dabei gaben Fachleute Einblicke in die genauen Abläufe und den technischen Hintergrund der Anlage.