Stuntshow lockt Wagemutige

Zahlreiche Zuschauer zog es diesen Samstagnachmittag an das Burn Out American Car Festival im Betzholzkreisel in Hinwil. Mutige Zuschauerinnen konnten sich für eine Autostuntshow melden und auf zwei Rädern ein Terminator-Double umkreisen. Auf dem grossen Parkplatz fuhren schön herausgeputzte Oldtimer und auch weniger alte amerikanische Autos vor, bewundert von Gross und Klein. Einige Besucher kamen in Original Petticoats oder Westernboots. Im Festzelt spielte die Rockabilly-Band The 69ers originalen Rock and Roll, viele Foodstände versorgten das Publikum mit Speis und Trank.