Erste Tage des Open Air Greifensee erfolgreich

Zahlreiche Personen fanden sich am Wochenende auf der Schlosswiese von Greifensee für das diesjährige Open Air ein. Sie tanzten zur Musik von Schweizer Bands wie der Berner Sängerin Jessiquoi. Oder sie hörten zu, wie der Luzerner Singer-Songwriter Damian Lynn seinen Ohrwurm «Wait» vortrug. Das Open Air Greifensee fand zum ersten Mal an drei Tagen statt. Für die Kleinen gibt es am heutigen Sonntag nämlich einen eigenen Nachmittag. Zwei Kinderbands spielen Kinderlieder und auf dem Areal gibt es ein Bastelzelt.