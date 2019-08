Lindauer Vereine laden zur Dorfchilbi

Die ersten der vielen Beizli der Vereine – allen voran des Lindauer Chilbivereins – füllten sich nur zögerlich. Aber: Das Angebot war reichhaltig. Die Hüpfburg wurde von vielen Kindern in Beschlag genommen, das eine oder andere Kind versuchte sich zudem im Harassen-Stapeln. Traditionell findet die kleine, aber feine Chilbi Lindau am letzten Sonntag im August statt, und am Montag darf weiter gefestet werden.