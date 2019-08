An der Wetziker Chilbi steigt die Party

Chilbis stehen bekanntlich für jede Menge Adrenalin, Spass und ausgelassene Feiern. Das ist auch an der diesjährigen Wetziker Chilbi nicht anders. Da gibt es jene Besucher, die am liebsten auf dem Riesenrad ihre Runden drehen und Wetzikon von oben betrachten. Solche, die im Festzelt ihren Durst stillen oder sich an den zahlreichen Spielständen herausfordern lassen. Oder ganz waghalsige Besucher, die auf der Suche nach Action auch vor dem Chaos-Pendel keine schlotternde Knie bekommen und meterhoch durch die Luft fliegen wollen.