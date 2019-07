Auch ältere Ustermer dröhnen sich zu

Das Drogenelend in Uster in den späten 1970er-Jahren und die Platzspitzszene der 1990er-Jahre, die sich bis in die Oberländer Stadt auswirkte sind vorbei. Doch die harten Drogen beschäftigen die Stadt immer noch. So schreibt die Sozialbehörde in der Weisung zur Finanzierung der Drogenprävention und –hilfe (siehe Box): «Die Polizei findet vereinzelt gebrauchte Spritzen am Bahnhof.» Heisst: In Uster findet nach wie vor ein intravenöser Drogenkonsum statt. Als Indiz dafür wird auch die Anzahl verkaufter Spritzensets an den städtischen Abgabestellen angegeben.