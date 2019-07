Gottseidank gibts Leute, die ihren Job hassen

Ist natürlich nicht so. Ich schlafe manchmal recht gut. Und wenn nicht, dann hats nichts mit dem Schreiben zu tun. Und in die Zeitlücke zwischen meinem Arbeitsende und dem Redaktionsschluss passen durchaus zehn grosse Biere hinein. Testläufe haben das ergeben.

Und – die womöglich überraschendste Pointe meiner hiesigen Ausführungen – ich schreibe gerne. Das mag schockierend klingen; und auch ein bisschen atypisch für Schweizer, die ihren Job eigentlich aus Überzeugung hassen müssen, weil sonst das politische Milizsystem und das nationale Vereinsnetzwerk zugrunde gehen.

Gottseidank gibts ...

Aus Sicht unseres Staats- und Gesellschaftsgefüges kann man demnach sagen: Gottseidank gibt es noch Baumstammsäger, Autoflicker und Wändebemaler, die ihren Job hassen – und vielleicht auch ein paar Journalisten (Köppel womöglich). Sonst ginge die Schweiz vor die Hunde.

Ich für meinen Teil nehme das in Kauf. Weil Schreiben toll ist, wenn mans kann und gerne macht. So wie jeder Job toll ist, wenn man ihn kann und gerne macht. Am Morgen aufzustehen und gerne zur Arbeit zu fahren, bedeutet Lebensqualität. Also zumindest letzteres. Das mit dem Aufstehen indes ist immer ein Graus. Vor allem, wenn man am Vorabend zehn Biere getrunken hat.

David Kilchör bestreitet seinen Blog wie sein Leben: Ohne Plan, ohne Themenschwerpunkt. Dafür mit viel Vertrauen, dass es trotzdem gut kommt. Oder zumindest nicht im Desaster endet. Und wenn es doch im Desaster endet, macht er daraus seinen nächsten Blogeintrag.