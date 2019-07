Frisches Obst und heissen Kaffee gegen den Regen

Wie jede Woche in den wärmeren Monaten des Jahres fand auch diesen Freitag wieder der Griifeseemer Wuchemärt statt. Er will eine «spezielle Atmosphäre» und damit eine Alternative zur «Sterilität eines Einkaufszentrums» bieten. Am Kaffee-Stand treffen sich Greifenseerinnen und Greifenseer gerne auch noch zu einem Gespräch nach dem Einkauf.