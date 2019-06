Jazz mit Blick auf die Pendlerströme

Vor den grossen Fenstern der Stadtbibliothek strömen die Pendler aus der S-Bahn. Die Busse am Bahnhof Uster füllen sich mit Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Eine Velofahrerin fährt an der Glasfront der Bibliothek vorbei, blickt in den Raum – und lächelt.

Es ist erst sieben Uhr morgens und doch sitzen schon rund 50 Personen hier, mit direktem Blick auf den Bahnhof: viele Grauhaarige, aber auch ein paar Jugendliche und Kinder sind gekommen. Während draussen die Luft erstaunlich kühl ist, ist es drinnen noch etwas schwül vom vergangenen Hitzetag.