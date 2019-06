Vom Winde verweht

Nach bestem Wetter am Freitag gab es am Festivalsamstag für das Blues’n’Jazz einen stürmischen Abend. Windböen, starker Regen und Blitze führten dazu, dass das Festival gegen 20 Uhr unterbrochen werden musste. «Dies haben die Verantwortlichen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Experten aus Sicherheitsgründen so entschieden», erklärte Marc Lindegger vom Organisationskomitee.