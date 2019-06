So entstand die estnische Singnation in Wetzikon

Wetzikon im Jahr 1754. Der junge Vikar Johannes Schmidlin wird ins beschauliche Dorf im Zürcher Oberland zum Pfarrer der örtlichen reformierten Kirche berufen. Kein Jahr vergeht, da hat Pfarrer Schmidlin – ein Schüler des Zürcher Grossmünsterkantors Bachofen – eine Singgesellschaft zur Aufwertung des Gemeindegesangs gegründet.

Das ist an sich noch nichts Besonderes, kirchliche Singgesellschaften gab es seit der Auflockerung des Zwingli’schen Musikbanns im 16. Jahrhundert in ländlichen Gebieten immer wieder und Vokalmusik war dank der zahlreichen Collegia musica in gehobenen Häusern beliebt. Doch Schmidlin hatte andere Pläne; er wollte das Volk ausserhalb von Salon- und Kirchenmauern zum Singen bringen.