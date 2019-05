Buntes Leben im «Block»

In Anna Vogels Lieblingszimmer ist fast alles himmelblau: die Wände, das grosse Regal, das eine ganze Wand füllt, der Stuhl am Schreibtisch, die Kissen auf dem massiven Holzbett. «Das ist mein altes Kinderbett», sagt Vogel, weisse Haare, rotes Shirt und ein silberner Hasen-Anhänger an einer markanten schwarzen Kette um den Hals. «Als ich klein war, haben wir zu zweit darin geschlafen. Heute muss ich mich diagonal reinlegen.» Sie lacht, wie sie das oft tut, warm und einnehmend.

«Ich wohne am schönsten Ort in Volketswil.»



Anna Vogel