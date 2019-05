So fahren Sie sicher mit dem Velo durchs Oberland

Immer im Frühling müssen sich die verschiedenen Verkehrsteilnehmenden wieder neu aneinander gewöhnen. Viele Autofahrer sind dann besonders schlecht auf Velofahrerinnen zu sprechen, die auf Überlandstrassen auch mal etwas langsamer unterwegs sind. Und mancher Velofahrer regt sich über Autolenkerinnen auf, die gefühlt rücksichtslos an ihm vorbeibrausen.

Zu Aggressionen zwischen den gefühlten Gegenspielern kommt es auf den Oberländer Strassen aber offenbar kaum. Die Stadtpolizei Uster schreibt auf Anfrage: «Auseinandersetzungen zwischen Verkehrsteilnehmenden, welche das Intervenieren durch die Stadtpolizei Uster erforderten, sind uns nicht bekannt.»

Unfälle: Uster auf dem Spitzenplatz

Zu Unfällen, an denen Fahrräder oder E-Bikes beteiligt sind, kommt es jedoch häufig. Im letzten Jahr belegte die Stadt Uster kantonsweit gar den unrühmlichen Spitzenplatz bei den Unfällen mit Mofas, Velos oder E-Bikes (wobei die grossen Städte Zürich und Winterthur in diesem Vergleich nicht berücksichtigt sind). Laut Verkehrsunfallstatistik kam es hier 2018 zu 43 solcher Vorfälle. Auch Wetzikon ist ein Velo-Crash-Hotspot: Mit 26 Unfällen liegt die Gemeinde auf Platz 3, dazwischen nur Kloten.

Bei einem Drittel der Verkehrsunfälle mit Zweiradfahrern seien diese angefahren worden, schreibt die Kantonspolizei Zürich. Die anderen zwei Drittel waren Unfälle, die die Radfahrenden selbst verursachten – mit oder ohne Beteiligung Dritter.

Tipps für mehr Sicherheit

Es zeigt sich also: Gerade Velofahrende tun nicht nur zum Saisonstart gut daran, sich die wichtigsten Regeln zu vergegenwärtigen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Besuchen Sie einen Velofahrkurs

Nicht nur Kinder müssen Velofahren lernen, offenbar gibt es auch bei Erwachsenen Nachholbedarf. «Pro Velo Schweiz» bietet deshalb auch im Zürcher Oberland Kurse für Familien und Erwachsene an. Man soll sich nach diesen Kursen sicherer fühlen auf dem Velo. Offenbar ein Bedürfnis, das viele in der Region haben: In Uster sind die Kurse im Juni bereits ausgebucht, weitere finden im Juli und im August statt. Im September gibt es auch in Effretikon einen solchen Kurs.

Machen Sie den E-Bike-Test

Er mauserte sich in den letzten Jahren zum Autofahrer-Schreck: der prototypische Ü-65-Elektrovelofahrer. Damit möglichst wenig Seniorinnen und Senioren ihrem Ruf auch tatsächlich gerecht werden, unsicher und dadurch gemeingefährlich auf dem schnellen Sattel zu sitzen, hat die Kapo Zürich eigens eine Website eingerichtet: www.weniger-senioren-unfälle.ch. Dort können digital versierte Rentnerinnen und Rentner ihr E-Bike-Wissen testen. Und es gibt zahlreiche Tipps. Zum Beispiel: «Üben Sie das Bremsen intensiv, vor allem auch Vollbremsungen, damit Sie auch in Notsituationen fest im Sattel bleiben.»

Tragen Sie einen Helm

Ein modisches Accessoire ist er kaum – der Velohelm. Doch hier gilt es, alle Eitelkeiten auf der Strasse abzulegen und sich das klobige Unfallverhütungsmittel auf den Kopf zu setzen. Der Helm des Vertrauens sollte die Bezeichnung «EN 1078» tragen, damit er auch wirklich sicher ist, so die Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu. Und er muss richtig aufgesetzt werden: Wenn er im Nacken hängt, nützt er zum Beispiel gar nichts – und sieht erst noch bescheuerter aus als sowieso schon. Eine Video-Anleitung der bfu gibt es hier: