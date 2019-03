Midlife-Crisis in Dürnten

Am Freitagabend, 22.03.2019, wurde in der Seidenfabrik Dürnten das Theaterstück «Das Auge des Tigers» vom Theater Kanton Zürich aufgeführt. Vor dem Stück trafen sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer zum Apéro inmitten der Ausstellungsstücke des Klangmaschinen-Museums in der Seidenfabrik.