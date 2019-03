«Captains Dinner» an bescheidener Tafel

Die Schiffsfahrtgenossenschaft startet mit einer Kutterladung neuer Gastro-Angebote in die Saison. Neu sind unter anderem das «Captains Dinner», «Music on the water», und das «Ornithologische Frühschiff».

«Wir sind ja kein Technoschiff...» Michel Kauz, Geschäftsführer der Schifffahrtsgenossenschaft Greifensee