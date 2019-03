Jazz-Knaller und ein Dinner

Rindshackbraten, Kartoffelgratin, Rüebli und dazu knallige Old-School-Jazz-Klänge aus längst vergangenen Zeiten: Der Musikabend im Chilegass in Fehraltorf präsentierte sich am Freitagabend in einem gutbürgerlichen Kleid. Die New Orleans Jazz Friends, ein siebenköpfiges Ensemble, brachte die entsprechende Stimmung ins Haus. Das Publikum dankte es mit tosendem Applaus, guter Stimmung und einem grossen Aufmarsch. Der Anlass fand unter dem Patronat des Gemeinderats Fehraltorf statt.