Dank Präzision zum Final nach Bern

Von Freitagabend bis am Sonntagnachmittag hat im Curling-Center Wetzikon Hochbetrieb geherrscht. 32 Teams kämpften mit Steinen und Besen an der ZO-Trophy um Punkte. Der Anlass, der vom Curling Club Wetzikon organisiert und von der Zürcher Oberland Medien AG gesponsert wird, hat bereits jahrelange Tradition

Zwei Profis und zwei Laien

Während sich in vielen Turnieren Profis duellieren, treten an der ZO-Trophy Geübte und Laien in gemischten Teams gegeneinander an. Die Teams bilden jeweils zwei Spieler mit wenig Curlingpraxis zusammen mit zwei erfahreneren Curlern. Die Idee dahinter ist es, das Curling unter die Leute zu bringen und Nachwuchs für diesen Sport zu gewinnen.

Erfahrung zahlt sich aus

Dass Curling wirklich ein Breitensport ist, zeigt sich auch am Teilnehmerfeld der Trophy: Frauen und Männer sind gemeinsam auf dem Eis und von jungen Spielern bis zu solchen im gesetzteren Alter sind alle dabei. Und es hat sich gezeigt, dass gerade Erfahrung eine grosse Rolle spielt. So holte sich das gut gemischte Team Dettenried mit Reini Rüegg, Werner Wyss, Brigitte Schläpfer (Skip) und Christian Wyss den Sieg.