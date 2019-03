Viele Steine und Besen auf dem Eis

Seit Freitagabend um 17.30 Uhr herrscht im Curling-Center Wetzikon Hochbetrieb: Mit Besen in der Hand wird darum gewetteifert, möglichst viele Steine ins Haus zu bringen.

Zwei Profis und zwei Laien

Während sich in vielen Turnieren Profis duellieren, treten an der ZO-Trophy Geübte und Laien in gemischten Teams gegeneinander an. Die Teams bilden jeweils zwei Spieler mit wenig Curlingpraxis zusammen mit zwei erfahreneren Curlern. Insgesamt besteht das Teilnehmerfeld in diesem Jahr aus knapp 130 Spielerinnen und Spielern, verteilt auf 32 Teams. Das sind zwei Teams mehr als im Vorjahr.

Die ersten drei Spielrunden werden jeweils über 6 Ends gespielt. Die besten 24 Teams qualifizieren sich für die 4. Runde. Den Gesamtsieger machen schliesslich die besten 12 Teams in der 5. Runde untereinander aus. Runde 4 und 5 werden jeweils über 8 Ends gespielt, wobei nach 105 Minuten kein End mehr begonnen werden darf.

Curlen bis tief in die Nacht hinein

Am Freitag, 1. März, wird bis nach 23 Uhr gespielt. Am Samstag dann werden die Rinks von 9 bis 21 Uhr belegt sein. Am Sonntag finden ab 9 Uhr die Rangspiele statt. Die Finalrunde ist zwischen 14 und 16 Uhr angesetzt. Die Rangverkündigung finden am Sonntag gegen 16.30 Uhr statt. Die Spiele können vom Restaurant aus im Curling-Center, das neben der Eishalle liegt, als Zuschauer mitverfolgt werden.

