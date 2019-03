Effretikerin begibt sich auf Spurensuche nach Südkorea

Es ist eine ungewisse Reise, welche die Effretikerin Su Geppert antritt. Zusammen mit ihrer Tochter macht sich die 50-Jährige auf, um in Südkorea mehr über die Zeit vor ihrer Adoption zu erfahren. Mit dabei: Ein Kamerateam des Schweizer Fernsehens. Sie zeichnen Su Gepperts Reise für die Serie «Meine fremde Heimat» auf.

Was die zweifache Mutter in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul alles erwarten wird, diskutiert die Familie im Effretiker Zuhause. «Eine solche Suche kann auch anstrengend sein», sagt Ehemann Reto Hirt. Er wünsche seiner Frau vor allem schöne und eindrucksvolle Tage in ihrem Geburtsland. Auch Su Geppert selbst versucht ihre Erwartungen, noch lebende Familienmitglieder zu finden, tief zu halten: «Ich bin ja auch schon 50 Jahre alt. In der Zwischenzeit ist viel passiert.»

Kaum Informationen zu Vergangenheit

Viel aus ihrem früheren Leben weiss sie nicht mehr. Recherchen bei Terres des Hommes haben jedoch ergeben, dass Su Geppert ihre ersten beiden Lebensjahre noch in Südkorea in einem Waisenhaus verbracht hat, bevor sie von einer Schweizer Familie adoptiert wurde.

Koreanisch hat sie deshalb nie sprechen gelernt. Dennoch blieb Geppert mit ihren Wurzeln verbunden. «Meine beiden Töchter haben koreanische Namen.» Das sei ihr wichtig gewesen. Zwischen den Kulturen hin und her gerissen fühlte sie sich aber eigentlich nie. Ihre Heimat sei die Schweiz. «Die Frage nach den eigenen Wurzeln stellte sich mir erst so richtig, als ich Mutter wurde.»

Der Wohlfühlfaktor ist gross

Die ersten Tage in Seoul zeigen jedoch: Der Wohlfühlfaktor im Herkunftsland ist gross. Su Geppert: «Es ist ein guter Ort. Ich fühle mich wohl hier.»

Ihr Aufenthalt entwickelt sich zunehmend auch zu einer Kulturreise. Im pulsierenden Seoul begegnen Mutter und Tochter nebst alten Traditionen wie der landestypischen Kalligraphie auch hippen Musikströmungen wie dem K-Pop, der beliebten koreanischen Popmusik. Was die Effretikerin auf ihrer Reise in die eigene Vergangenheit weiter erwartet, zeigt SRF heute Freitagabend in der zweiten Folge der Reality-Soap.

Die zweite Folge der Serie «Meine fremde Heimat» wird Freitagabend um 21 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt.