«Es war meine Mutter, die Druck gemacht hat, dass wir heiraten»

Georg Preusse hat die Anerkennung seines Vaters gesucht. Gelandet ist er dabei in Ringwil. In einem uralten Haus mit schrägen Wänden. An einem hölzernen Esstisch. Bei Jack Amsler.

Jack Amsler ist in diesem Haus aufgewachsen. An diesem Holztisch hat er schon als Kind gefrühstückt. Er hat nie länger irgendwo anders gewohnt. Er hat die Anerkennung seiner Eltern nie vermisst.