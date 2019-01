Ustermerin verliert Ehering des verstorbenen Ehemanns

Manchmal schreibt das Leben schöne Geschichten – die aber mit Verzweiflung beginnen.

Die Mutter einer Ustermerin verlor letzte Woche gleich zwei Eheringe: den eigenen und den Ring ihres verstorbenen Ehemanns. Seit dem Tod ihres Partners trug sie beide zusammen am selben Finger. Die ganze Familie war verzweifelt – wahrscheinlich waren die Ringe beim Ausziehen der Handschuhe abgerutscht.

Die Tochter setzte alle Hebel in Bewegung, auch in den Sozialen Medien. Sie postete einen Aufruf auf Facebook, mit der Hoffnung, dass die Community ihrer Mutter helfen würde. Auf ihrem persönlichen Account und in der Gruppe «Du bisch wo Uster, wenn» schrieb sie: «Wür eus sehr viel bedüüte die Ring wieder z finde. Bitte teiled min Biitrag.» Dazu ein niedergeschlagenes Smiley und bittende Hände.