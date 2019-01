Die Grippewelle kommt - wie Sie sich schützen können

Gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen, ist gar nicht so einfach. Die «Regio»-Redaktion sagt, wie’s klappen könnte. Ausprobieren auf eigene Verantwortung!

Jennifer Furer: Mitgenommene Hände

Ich habe mal gelesen, dass der beste Schutz vor der Grippe die Handhygiene ist. Entsprechend mitgenommen sehen meine Hände im Winter aus. Ich probiere sie wenn immer möglich gut zu waschen und zu desinfizieren – nicht nur nach dem Toilettengang. Und: Geländer, Rolltreppen und ÖV-Haltestangen fasse ich nie mit der nackten Hand an. Wenn ein Busfahrer sich für eine ruppige Fahrweise entscheidet, schiebe ich meinen Jackenärmel über die Hand oder ziehe mir Handschuhe an, die natürlich regelmässig gewaschen werden.

Laura Cassani: Der unaussprechliche Spray

Erkältungen melden sich bei mir zuverlässig mit einem Kratzen im Hals an. Dann greife ich so schnell wie möglich zu meiner Geheimwaffe mit ultra-kompliziertem Namen: Johannisbeerknospenmazerat-Spray. Alle paar Stunden drei süss-herb schmeckende Sprühstösse in den Rachen schaffen es fast immer, Schlimmeres zu verhindern.

Lea Chiapolini: Shots aus dem Mixer

Bei anschleichenden Erkältungen packe ich sofort den Mixer aus. Einige Stücke Ingwer mit einigen Esslöffeln Honig, dazu Zimt, Kurkuma und etwas Wasser zum Verdünnen zu einer sämigen Paste zerkleinern, in kleine Gläschen abfüllen und fertig sind die hausgemachten «Ingwer-Shots» – Antioxidantien heisst das Zauberwort. Von diesem Gemisch nehme ich dann alle paar Stunden einige Schlucke. Das brennt schön scharf im Hals und desinfiziert innerlich. Und ist kostengünstiger als die Mini-Portion für 3 Franken beim Grossverteiler. Wer ganz mutig ist, und in einem Einzelbüro sitzt, kann gerne auch noch Knoblauch mitmixen.

Rosa Schmitz: Salz, Glühwein und Chili

Ich werde selten krank. Aber wenn ich krank werde, dann richtig. Deshalb versuche ich, mein Immunsystem, wenn sich die Jahreszeiten ändern und die Temperaturen stark ansteigen oder abfallen, vorsorglich zu stärken. Ich dusche heiss oder kalt und bade in Salz. Ich gehe ausgedehnt spazieren. Ich wasche meine Hände so oft wie möglich mit antibakterieller Seife. Ich trinke Glühwein mit Zitrone und Honig. Und ich esse viel Gemüse, zum Bespiel: Chili und Ingwer.

David Marti: Ohne Honig

Wer Grippe hat, ist selber Schuld. Wer Grippe hat, hat vergessen morgens Whisky mit Honig zu nehmen. Das gehört zur Vorbeugung wie die Vor-Beugung bei einer Prostata-Untersuchung, ist aber angenehmer. Falls kein Honig zu Hause ist, umso besser. Denn für Erwachsene ist Honig nur eine Alibi-Zutat, damit beim Einkaufen im Warenkorb auch etwas vermeintlich Gesundes drin ist. Für Kinder ist der Honig gefährlich, wegen der Krankheitserreger, nur Whisky heilt.

Thomas Bacher: Berührungsverbot

Das Problem sind nicht die Viren und Bakterien, sondern diejenigen, welche sie verbreiten. Am schlimmsten sind die Bazillenschleudern zu Hause. Da wird quer über den Mittagstisch gerotzt, direkt aus der Wasserflasche getrunken, und dann wollen die auch noch dauernd kuscheln. Beim ersten Krankheitsanzeichen in der Familie werde ich deshalb zum Despoten und verhänge den Ausnahmezustand. Es werden nur noch abgepackte Nahrungsmittel verzehrt, zum Niesen geht man ins eigene Zimmer, Berührungen sind strengstens verboten. Damit mache ich mich zwar nicht beliebt, dafür bleibe ich gesund.

Benjamin Rothschild: Kein Schwächling sein

Wer sich von einem Virus auf die Bretter schicken lässt, ist ein Schwächling. Zu diesem Schluss muss unweigerlich kommen, wer sich den Grössenunterschied zwischen Bazillus und Homo Sapiens vor Augen führt: Ein Virus ist rund 0,2 Mikrometer gross. Das entspricht einem Millionstel Meter. Wer das nächste Mal krankheitshalber Forfait geben will, sollte daran denken. Oder sich zumindest folgenden Chuck-Norris-Witz vergegenwärtigen: Warum bekommt Chuck Norris keine Grippe? Auch Viren haben Angst!