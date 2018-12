Walti Dux schafft es mit seinem Weihnachtslied in die «Tagesschau»

Dass das SRF-Kamerateam – zusätzlich zu den Dreharbeiten bei Dux daheim – letzte Woche am Adventssingen in der reformierten Kirche Uster vor Ort war, ist kein Zufall. Am Ustermer Adventssingen vor 16 Jahren wurde «Under Milliarde vo Sterne», Dux' zweites Weihnachtslied nach «Chumm mir glaubed ganz fescht draa», erstmals aufgeführt. Noch heute wird es an diesem Anlass von hunderten Besuchern jedes Jahr gesungen.

«Und jetzt ist Afrika dazugekommen. Wahnsinn.» Walti Dux

Neben der schweizerdeutschen Version entstand im Verlauf der Jahre je eine in Schriftdeutsch und in Englisch. «Mein Lied singt man auf Shetland Islands in Schottland und ertönt vom Zürcher Paradeplatz bis ins deutsche Freudenstadt», sagt Walti Dux voller Stolz gegenüber Züriost. «Und jetzt ist Afrika dazugekommen. Wahnsinn.»

Das Lied sei dank des Vaters des Schwiegersohnes, der in Nigeria arbeitet, nach Afrika gelangt. Der «Tagesschau» verriet Dux zum Abschluss, dass er auf eine Fortsetzung des Traumes hofft: «Vielleicht übernimmt irgendwann eine bekannte Sängerin oder ein bekannter Sänger dieses Lied und macht es zu einem weltweit bekannten Weihnachtslied.»