Auf der Suche nach dem grossen Song

«Mir lönd eus triibe – so oder so», singt Thomas Weber. Vom Aufbrechen zu neuen Ufern, von der Suche nach sich selbst und auch vom Ankommen handelt der Song «Logbuech» der Weber Wohler Band. Die Frage, ob sich darin auch die Geschichte der Weber Wohler Band widerspiegle, bringt die anwesenden vier Bandmitglieder zuerst ins Grübeln. Er habe sich das eigentlich noch gar nie überlegt, meint Jan Abegg, «aber natürlich, das passt total!» Die Band ist immer auf der Suche nach etwas Neuem - «nach dem grossen Song», ergänzt Weber.

Die Geschichte der Weber Wohler Band geht zurück in die Teenagerjahre von Thomas Weber und Guido Wohler. Mit 14 Jahren fingen sie an gemeinsam Musik zu machen. In den 90er-Jahren waren sie mit der Punk-Band «Notausgang» auch im Ausland erfolgreich unterwegs. 2011 folgte schliesslich eine Neuorientierung unter dem Namen Weber & Wohler. Aus Hochdeutsch wurde Mundart und vom rebellischen Punk-Sound, wechselten sie zu Pop-Rock mit Country-Einflüssen. Erst im Verlauf der Jahre wurden sie zum Quintett: Zuerst stiess Jan Abegg dazu. «Logbuech» war dann der erste Song, den die drei gemeinsam schrieben. Seit drei Jahren gehört auch Alessandro Marson zur Band und erst vor kurzem ersetzte Dominic Dettling den bisherigen Drummer.