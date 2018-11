Heisse Tänze und atemberaubende Akrobatik

Ein Raunen ging durch das Zelt, als der brasilianische Akrobat kopfüber unter der Zirkuskuppel hing und sich ungesichert von Seilschlaufe zu Seilschlaufe hangelte. Er schien regelrecht an der Decke zu gehen. Nicht wenige Seufzer der Erleichterung dürften sich in den Applaus gemischt haben, als der «Skywalker» wieder festen Boden unter den Füssen hatte.

Es war nicht das einzige Mal, dass dem Publikum der Atem stockte. Der Circus Salto Natale sorgt auch in diesem Jahr wieder für atemberaubende und verblüffende Momente. Bereits zum sechzehnten Mal hat der Winterzirkus zu Beginn der kalten Jahreszeit sein Zelt in Kloten aufgeschlagen und lädt zu einer heissen Show.

«Ein Garant für Superlativen»

«Humor, Lebensfreude und positives Denken», soll die neue Show «Esprit» gemäss Rolf Knie vermitteln. «Wir wollen, dass die Emotionen auf das Publikum übertragen werden», erklärte der Patron des Circus Salto Natale kurz vor der Vorstellung weiter. Die Zuschauer zeigten sich an diesem Abend empfänglich.

Schon vor der Show war die Vorfreude im Publikum spürbar. «Mit dem Namen Knie verbindet man hohe Erwartungen», versprach sich etwa die ehemalige Tennisspielerin Martina Hingis eine tolle Show. Und Moderatorin Monika Kaelin geriet geradezu ins Schwärmen: «Es gibt immer wieder neue Elemente, die man nicht erwartet. Der Circus Salto Natale ist ein Garant für Superlativen.»

Südländische Leichtigkeit und heisse Choreografien

Die Zuschauer sollten nicht enttäuscht werden. Auch in der neuen Show wartet der Circus Salto Natale mit überraschenden Elementen auf: Flamenco oder Segways waren bisher kaum im Zirkus zu sehen. Doch gleich zu Beginn versprühten die spanischen Flamencotänzerinnen und -tänzer des Carmen Mota Ballet südländische Leichtigkeit und fesselten das Publikum mit ihren heissen Choreografien.

Darauf folgten die zwei jungen Akrobatinnen aus Kasachstan auf ihren Segways. Sie bewegten sich auf den E-Boards, als sei es die einfachste Sache der Welt. Schon allein durch diese Fähigkeit dürften einige Zuschauer vor Neid erblasst sein. Mit beeindruckender Leichtigkeit verbanden sie zudem Balance und Kontorsion zu einem artistischen Gesamtkunstwerk.

Sei es am Boden oder auf Segways, «Esprit» ist geprägt von Tanz und Akrobatik. So hatte auch der weissrussische Messerwerfer eine grazile Tänzerin zur Seite, an der die scharfen und teilweise brennenden Wurfgeschosse nur um Haaresbreite vorbeizischten. Und auch unter der Zirkuskuppel wurde getanzt: Das Luftakrobatenpaar Tim & Taisia sorgte für poetisch-romantische Momente als es an den Strapaten zu einer Einheit zu verschmelzen schien.