Melancholisch, rockig, leidenschaftlich

Obwohl Sie noch nicht sehr lange zusammen auf der Bühne stehen, haben sie schon einiges erlebt. Alan Tucci blieb sein allererster Liveauftritt in der Alten Kaserne in Zürich speziell in Erinnerung. Besonders die Grösse der Bühne hat ihn damals beeindruckt: «Wir haben uns schon etwas in die Hosen gemacht», erzählt er lachend. Das nächste grosse Konzert erwartet Down on Earth nun in wenigen Wochen bei der EP-Veröffentlichung. Etwas nervös dürften die jungen Musiker auch vor diesem Auftritt sein. Sänger Andrea Lorefice sieht das Bühnenfieber positiv: «Man kann die Nervosität in Energie umwandeln.»

Der EP-Release von Down on Earth findet am 23. November im Werk 21 (Dynamo, Zürich) statt.