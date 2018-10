«Seitentriebe» sucht Statisten

Wollten Sie schon immer einmal hinter die Kulissen einer Fernsehproduktion blicken? Dank der SRF-Serie «Seitentriebe» erhalten Sie schon bald die Gelegenheit dazu. Während der kommenden zwei Wochen werden für die Dreharbeiten im Zürcher Oberland Statisten gesucht.

Ein Rastplatz ob Wernetshausen, die KEZO in Hinwil oder das Sauriermuseum Aathal. Aufmerksamen Zuschauern fielen schon in der ersten Staffel der Serie «Seitentriebe» bekannte Schauplätze im Zürcher Oberland auf (Züriost berichtete). Die erfolgreiche Serie findet im kommenden Jahr ihre Fortsetzung – und auch in den neuen Folgen werden sich verschiedene Szenen im Zürcher Oberland abspielen.

Kompliziertes Sexleben

Anfang diesen Jahres flimmerte die erste Staffel von «Seitentriebe» über die Bildschirme. Seither arbeiteten die beiden Regisseurinnen Güzin Kar und Cosima Frei an den neuen Drehbüchern.

Nun warten auf Nele (Vera Bommer) und Gianni (Nicola Mastroberardino) sowie Heinz (Leonardo Nigro) und Monika (Wanda Wylowa) neue Herausforderungen in ihrem Liebesleben. Unterhaltung und Emotionen sind dank des komplizierten Beziehungs- und Sexlebens der beiden Langzeitpaare auch in der neuen Staffel garantiert.

Für folgende Daten werden Statisten gesucht:



- Sa, 27.10. in Uster und Hinwil. Statisten jeden Alters.

- So, 28.10. in Hinwil. Statisten jeden Alters.

- Mo, 05.11. in Aathal. Statisten zwischen 30 und 60 Jahren.



Als Dank für den Einsatz bekommen die Statisten eine DVD der Serie zugeschickt, sowie eine Einladung zur Premiere nächstes Jahr. Anlaufstelle für Interessierte hier: statisten@langfilm.ch