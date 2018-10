Zuckerwatte und ein toter Milan

Wer eine Zeitreise unternehmen will, braucht an diesem Samstag in Grüningen nur ein wenig Fantasie. Im historischen Städtchen findet dieses Wochenende der Landvogteimarkt statt. Wer über das Kopfsteinpflaster des Chratzplatzes spaziert, kann sich gut vorstellen, wie sich die Leute hier schon im Mittelalter auf dem Markt trafen.