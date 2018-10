Der konstant inkonstante Kreativkopf

«Man muss immer weitergehen»

Mitte September wurde Baze mit dem Schweizer Musikpreis ausgezeichnet. Das habe ihn überhaupt nicht kalt gelassen, sagt er. Der Rapper zeigt sich bescheiden. Streicht hervor, welch riesige Ehre es sei, «mit all diesen grossen Musikern nominiert zu sein». Doch die wichtigsten Kritiker kommen aus seinem nächsten Umfeld. Komplimente von dieser Seite schätzt er am meisten: «Dann habe ich erfüllt». Dabei vertraut er vor allem auch auf seinen Vater. «Der findet es aber eigentlich immer gut», fügt er an.

Baze hätte nun auf Bewährtes zurückgreifen können. Doch das würde nicht seinem Charakter entsprechen. «Wenn man immer an denselben Ort in die Ferien geht, wird es ziemlich langweilig», erklärt er seinen steten Drang, etwas Neues ausprobieren zu wollen. Genauso hält er es mit der Musik: Man müsse einfach weitergehen. Darum hat er sich auch für «Gott» wieder einmal neu erfunden.

Neunzehn Alben sind so in den letzten siebzehn Jahren zusammengekommen. Sieben davon waren Soloprojekte. Die anderen Alben entstanden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlern. Baze ist Teil von Chlyklass, Boys on Pills, Temple of Speed oder den Tequila Boys. Bald kommt mit «Krake» ein weiteres Projekt hinzu. Was der kreative Kopf diesmal ausprobieren wird, weiss er selbst noch nicht: «Ich muss etwas warten. Musik hören, mir Gedanken machen, blöde Ideen auf Notizzettel schreiben.» Eines dürfte aber bereits jetzt feststehen: Konstant bleibt bei Baze nur die Inkonstanz.

Am 8. November ist Baze live in Winterthur zu hören. Der Auftritt im Albani beginnt um 21 Uhr.