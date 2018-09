«Man beginnt zu spielen und eine Minute später hat es ganz viele Zuschauer»

«Wir haben eine E-Gitarre erhalten. Die können wir zwar nicht wirklich gebrauchen, aber es ist trotzdem cool», sagt Hannes Wäckerling und lacht. Er ist eines von sechs Mitgliedern der Winterthurer Band Kupus. Die E-Gitarre war Teil der Siegerprämie am diesjährigen Band-it. Kupus konnten sich Mitte August im Finale des Wettbewerbs für junge Bands und Musiker an den Winterthurer Musikfestwochen gegen acht Mitkonkurrenten durchsetzen. «Der Sieg hat uns viele Türen geöffnet», fügt Wäckerling an.

Bei Kupus reihen sich die Highlights derzeit aneinander. Gerade erst haben die jungen Winterthurer ein Video zu ihrem ersten selbstkomponierten Song „Hobotnica Karavan“ veröffentlicht. Vor ihrem Finalauftritt am Band-it tourten sie zudem durch Europa. Mitte Juli packten sie ihre Instrumente ein und tuckerten von der Eulachstadt aus in einem orangenen VW-Bus in Richtung Baltikum. «Es war eine megacoole Erfahrung», sagt Geigerin Paula Hsu. Ein besonderes Highlight: Beim Auftritt in im litauischen Vilnius tauchten überraschend zwei Freunde aus der Schweiz auf. Bassist Manuel Eugster strahlt immer noch über das ganze Gesicht, wenn er davon erzählt. Was Kupus sonst noch auf der Reise erlebt haben, erfahren Sie im ersten Video: