Magische Momente für Kinder

Seit Sonntagmorgen verfügt das Oberland über eine ganze Reihe von neuen, noch sehr jungen Zauberlehrlingen. Der Nachwuchs wurde nicht etwa in einem dunklen Wald rekrutiert, sondern in der Turnhalle des Ustermer Schulhauses Pünt. Dort, wo Kufki seit vielen Jahren Saison um Saison und Sonntag um Sonntag Kinder in die Märchen- und Theaterwelt eintauchen lässt.

Zauberstab mit Eigenleben