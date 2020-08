Ein Kinderheld aus Wetzikon

Er ist der Beschützer von Wetzikon. Getarnt mit Maske und Kapuzenpulli und stets unterwegs mit Kickboard und Spezialausrüstung sorgt der Geisterkickboarder dafür, dass die Stadt und ihre Umgebung etwas ruhiger schlafen können. Seine Identität? Die kennt fast niemand. Nur seine Partnerin und gute Freundin Samuri sowie sein Vater Tom Krause wissen, wer sich hinter der Maske des Geisterkickboarders versteckt.

Wenn der Geisterkickboarder einmal selbst nicht weiterweiss, kann er stets auf den Rat seines Vaters, eines Raketeningenieurs, zählen. Und auch in der Realität steht hinter dem Geisterkickboarder ein Ingenieur. Denn Stefan Baiker, der Erfinder und Autor der Kinderbuchserie, hatte einst auf diesem Beruf gearbeitet. Heute führt er einen Verlag und widmet sich den immer neuen Abenteuern des Geisterkickboarders.

Schon 25'000 verkaufte Bücher

Es war vor ein paar Jahren an einem Mittwochnachmittag, als Stefan Baiker mit seinem Sohn Sven im ehemaligen Fägy-Skatepark in Dürnten viele Stunden zugebracht hatte. «An diesem Nachmittag rauschten hunderte Kickboards an mir vorbei», erzählt Baiker. Das Erlebnis wirkte nach. Denn als er, wie jeden Abend, seinem Sohn eine Gutenachtgeschichte erzählen sollte, schwirrten die Kickboards immer noch in seinem Kopf umher. So begann Baiker zu erzählen, von einem Geisterkickboarder, der seine Stadt beschützte.