Entscheiden Sie, wer «Schreibstar 2020» wird

Wer für die Geschichte der 61-Jährigen stimmen möchte, sendet den Buchstaben D per SMS an die Nummer 079 807 10 10.

Jurymitglied Mike Gadient über die Geschichte von Isabelle Leutenegger: «Wow, was für ein Ende. Was für eine Wende. Die Autorin punktet aber nicht nur mit den letzten Zeilen. Sie schafft einen idealen Spannungsbogen. Da wäre der Einstieg, der von einem sehnsüchtig erwarteten Paket handelt. Im nächsten Abschnitt befindet sich der Leser in der Küche. Speck, Schalotten, Champignons werden zerkleinert. Anschliessend erscheint Françoise Chapelle zum romantischen Abend. Der Hauptgang ist angerichtet – Coq au Vin à la Bocuse. Die Hauptfigur entfacht ihre Leidenschaft in der Küche und der Leser kommt dabei ausser Atem. Ihm läuft nicht nur das Waser im Mund zusammen, er wird regelrecht in die Geschichte hineingezogen.»

