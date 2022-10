Die Tücken des Übergewichts

Frau Bachofner, Sie sind die Leiterin der Ernährungsberatung am GZO Spital Wetzikon. Für was sind Sie zuständig?

Martina Bachofner: Grundsätzlich beraten wir Personen, denen mit gezielter Ernährungsweise geholfen werden kann. Dazu gehören hauptsächlich Menschen mit Übergewicht und Adipositas, aber auch Personen mit Essstörungen und Untergewicht. In den meisten Fällen wurde diesen Leuten eine Beratung von einem Arzt oder einer Ärztin verschrieben. Wir helfen zudem Patienten, die stationär im Spital sind, sich passend zu ernähren.